Parti binalarına saldırılar ve AYM'nin HDP'nin kapatılması davasındaki iddianameyi kabul etmesi A Haber canlı yayınında değerlendirildi. HDP'nin PKK'nın asker alma birimi gibi çalıştığı belirtilirken, provokasyonlarda da etkin rol aldığı ifade edildi. A Haber'de iç ve dış kaynaklar üzerinden başlatılan eylemlere sessiz kalan muhalefete tepki gösterildi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş canlı yayında gündemi değerlendirdi.