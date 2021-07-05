A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında CHP’nin başını çektiği yalan siyasetine değinildi. CHP önderliğinde, Millet İttifakı’nın yürüttüğü ve terör örgütlerinin de desteğini esirgemediği sistematik yalan ve iftira organizasyonuyla şekillendirilen yalan propagandası, sosyal medyada yaygınlaşma üzerine kurulu ve kamuoyunda sahte gündem oluşturmak üzere çalışıyor. Yalan Üretim Merkezi’nden pompalanan haberlere terör örgütleri de destek veriyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, CHP ve terör örgütlerinin bağını ifşa ederek söz konusu düzeni tüm detaylarıyla anlattı.