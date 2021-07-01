Türkiye, herkesi şoka uğratan Elmalı Davası'nı konuşuyor. O dönemde 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşe cinsel istismar uygulayan anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanma kararıyla tahliye edildi. Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Anne Merve A.'nın gazinolarda kons (konsomatris) olarak çalıştığı ve silahlı yağma suçundan cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Peki bu karar nasıl alındı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pınar Hacıbektaşoğlu, "Bir türlü ifade edemiyoruz. Bu dosyada en büyük sorun yargılamanın uygulamanın yapması gerekeni profesyonel anlamda çocuk istismarı ve cinsel tacizle ilgili profesyonel eğitim almış bu konuda yetkin hakimlerin savcıların adli mekanizmada bulunan adli tıpçıların daha az olmasından kaynaklanıyor" dedi.