Muhalefet servis edilen manipülatif haberlerin neresinde? Hakikat nasıl çarpıtılıyor? Bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt veren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, yalan algoritmasının nasıl çalıştığını örnekleriyle anlattı. Genç, son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı öğrenciler Türkiye'deki tıp fakültelerinde sınavsız okuyacak' yalanını hatırlattı "Kılıçdaroğlu hiç kusura bakmasın, kızmasın ama 'Eskimolar Adana'da yaşıyor' deseler hemen inanıyor. Katar olayında yaşadık" dedi.