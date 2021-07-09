A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Millet İttifakı’ndaki Cumhurbaşkanı adaylığı kriziyle ilgili son derece çarpıcı tespitlerde bulundu. Mevcut konjonktürde her partinin kendi adayını öne sürmesinin siyasetin bir parçası olduğunun altını çizen Duran, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun partisindeki kişiler tarafından aday olarak açıklanmasıyla ilgili ‘’Akşener ve Kılıçdaroğlu gerçek aday mı tavşan aday mı? Göreceğiz’’ dedi.