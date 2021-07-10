Haziran 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı şimdiden Başkan Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı'nda koltuk hesapları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık turlarına başlaması ve kendisine yakın isimlerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi ittifak ortaklarını kızdırdı. Adaylık koltuğunu Kılıçdaroğlu'na kaptırmak istemeyen rakipleri, CHP liderine geri vites yaptırdı. Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış" demek zorunda kaldı.