Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldiği milletvekillerine “Vatandaşlarla daha sık buluşun. Yeni anayasa sürecine sahip çıkın” mesajı verdi. Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye tercüman olarak katılan, eski milletvekil Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab da gündeme geldi. Erdoğan, Abusahanab'ın İngilizcesi'ne Trump ve Biden'ın hayran kaldığını belirterek, "Bizim muhalefet başörtülü vesaire diyerek eleştiriyor. Millet neyin peşinde, bizimkiler neyin." dedi.