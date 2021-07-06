2010 yılında FETÖ'nün hazırladığı kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanlığından indirilen Deniz Baykal’ın kendisine yakın ulusalcı isimlerle birlikte partiden tasfiyesi için düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifakını çekinmeden açıklayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "dostlarının" partide istemediği Baykal için eski CHP Milletvekili Zülfü Livaneli'nin söylediği sözlere ise Baykal'ın önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı belirtildi. Livaneli'nin sözlerine CHP'li isimleden tepki gelirken Baykal'ın, "Gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü." dediği belirtildi.