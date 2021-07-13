Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve 7 Temmuz günü tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, kimlik tespitinde evli ve çocuksuz olduğunu kaydeden Aydın, ortaokul mezunu olduğunu, şu anda işsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını söyledi. Aydın, savunmasında "Benim mağdurların zararını giderecek hali hazırda bir param yoktur, ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Aydın'ın yargılandığı 2 dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.