FOX TV'nın dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya’nın, şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci ile İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren davasıyla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkemede tanık olarak dinlenen Demirci’nin kız kardeşi Emine Demirci, Küçükkaya’nın FOX TV’de bir stajyeri taciz ettiğini öne sürdü. Kan donduran olayı anlatan Demirci, "Küçükkaya’nın Fox TV’deki stajyeri taciz ettiğine dair elimizde mesajlar var. Stajyer, ‘Stajın yanar’ denilince şikayetçi olmamış.” dedi