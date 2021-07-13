Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın gerekçeli kararında, darbecilerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı derdest etmek birden fazla plan hazırladığı ve Erdoğan'ın İstanbul'da bulunduğu zamanlarda kaldığı Huber Köşkü'nde yakalanması için de kara, hava ve deniz unsurlarından profesyonel ekipler oluşturduğu kaydedildi. Kararda imamların Amerika ziyaretlerinin ardından Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'da 'Sıfır Sorun Bamteli' başlığıyla sözde vaazında üyelerinin karşısına haki renkli cübbeyle çıkarak, darbe girişimini şifreli bir şekilde örgüt üyelerine tebliğ ettiği kaydedildi.