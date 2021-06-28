Ekranlarda hak-hukuk gibi kavramlar üzerinden sömürü yapan Halk TV'nin maskesi düştü. CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun sit alanına yapıldığı ortaya çıkan et ve balık restoranının açılışını yaptı. Açılışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan tepki topladı. Kaçak açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşırken "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" ifadelerini kullandı.