Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yapılan tahminlere göre bugün özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'da bazı illerde sağanak yağış beklendiği aktarıldı. Yurdun doğu bölümünde ise sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise perşembe gününden itibaren yağışların ülkeyi terk edeceği ve çöl sıcaklarının geleceği aktarıldı. İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri…