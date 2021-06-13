Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yapılan yeni tahminlerde bugün Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı bölgeleri, İç Anadolu'nun geneli Düzce, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Mersin gibi iller için gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yağışların hafta boyu etkili olacağı belirtildi. Yağışın özellikle salı ve çarşamba günü kuvvetleneceği bildirildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada ise İstanbul için kritik bir uyarı yapıldı.