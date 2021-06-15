NATO Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Zirve öncesi Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan otururken Biden'ın yanına gelmesi sonrası selamlaşma esnasında çekilen fotoğraflar Reuters ve AFP (Agence France-Presse) tarafından servis edilerek algı malzemesi yapıldı. Servis edilen bu fotoğrafları Türkiye'de CHP yandaşı medya köpürtürken uluslararası arenada ise FETÖ firarisi isimlerle algı operasyonu yapıldı. FETÖ'nün başını çektiği karalama kampanyasına İngiliz Financial Times da 1. sayfasından çıktığı manşet ile ortak oldu.