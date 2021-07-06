Son dakika haberleri… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda illere göre koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Koca, paylaşımında "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" ifadelerini kullandı. Koca öte yandan Türkiye'de Delta Plus varyantı var mı? sorusuna cevap verdi. İşte detaylar…