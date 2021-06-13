Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üniversite öğretim görevlisi S.G.K. hakkında, oturduğu apartmanın otoparkına sığınan sokak köpeklerini, suyla ıslatıp, elinde çubukla kovaladığı gerekçesiyle 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. S.G.K.'nin, köpeklerin yattığı battaniyeyi suyla ıslatıp, mama kaplarını tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı. TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni Hayvan Koruma Kanunu'nda hayvanlara bu tür eylemleri yapanlar cana zarar vermeden yargılanacak.