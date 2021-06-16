Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Muş, "Bu Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi. Valilikten yapılan açıklamada, "Ekvador ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir." denildi.