Operasyoncu ODA TV, TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak siyahları gerçek silahlar olarak sundu ve sözde silahların KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’nun içinden taşındığı savundu. Silahların plastik ve oyuncak olduğunun ortaya çıkmasına rağmen yalanını sürdüren ODA TV, yalan üzerinden kurduladığı yeni haber ve köşe yazılarını utanmadan manşete taşıdı. Öte yandan ODA TV'nin gerçek silah diye operasyonel haber yaptığı oyuncak silahlar, A Haber yayınında ekranlara getirildi.