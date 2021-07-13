Türkiye binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan, yıllar sonra ise teslim olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ı konuşuyor. Mehmet Aydın, gelen son dakika haberine göre tutuklanırken yeni detaylar da ortaya çıktı. Tosuncuk Mehmet Aydın’ın 2018 yılındaki en büyük suçları işleyen kişiler arasında yer aldığı ortaya çıktı. El Observator gazetesi ülkede gerçekleşen en büyük yedi olaydan birinin Tosuncuk’un 8 milyon dolar kara para aklama suçu olduğunu aktardı. Öte yandan aynı gazete Tosuncuk’u ilk trans senatör Michelle Suarez ile aynı listeye aldı.