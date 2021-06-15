Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 35 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Koca "35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı" dedi. İstanbul'da 3 milyon 759 bin 715'i birinci doz, 2 milyon 260 bin 338'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 6 milyon 20 bin 53 oldu. Ankara'da toplam 2 milyon 963 bin 102 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 800 bin 98'e, ikinci doz miktarı da 1 milyon 163 bin 4'e yükseldi. İzmir'de ise 1 milyon 432 bin 21'i birinci doz, 948 bin 985'i ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 381 bin 6 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.