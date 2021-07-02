İYİ Parti'yi yerden yere vurduktan sonra partiden ayrılan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, “26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı ‘Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız” dedi. Partiden Atatürkçüleri tasfiye eden CHP ve müttefiki İP'e göndermede bulunan Özdağ, "'Ay Yıldız Hareketi', Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, vatanseverlerin, İstiklal Harbi felsefesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir." dedi. Ümit Özdağ, İP'ten istifa ederken "İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, yapmış olduğumuz uyarılara rağmen devam etmektedir. İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. İYİ Parti'den Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra başladı." demişti.