2020 yılının son aylarında düşüş trendi içerisinde olan altın fiyatları, küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle yönünü yukarı çevirdi. Ons altın fiyatı, Mart ayında gördüğü 1676 dolar, gram altın ise Şubat ayında gördüğü 394 lira seviyesinin ardından yükseliş trendi yakaladı. Enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın, Haziran başında 1916 doları test ederken, gram altın dolar/TL ve ons etkisiyle 538 lirayı görerek tarihi zirvesine yakın seyretti. Gram altın 6 Kasım 2020 tarihinde 540 lirayı görmüştü. Bugün ABD’de açıklanan enflasyon, altın dâhil birçok yatırım enstrümanı için yönü tayin edecek, sinyal niteliğinde bir veri olarak öne çıkıyor.