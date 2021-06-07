Özellikle Covid-19 salgını döneminde alternatif getiri arayışlarının hızlanmasından faydalanan Bitcoin ve kripto paralar için ilk olabilecek haber geldi. Bitcoin'i yasal para birimi haline getireceğini söyleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Önümüzdeki hafta bizzat Bitcoin'i El Salvador'da yasal ve dolaşımdaki para birimi haline getirecek bir yasa tasarısını Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu kararın ülkenin istihdamına olumlu etki edeceğini ve binlerce kişiye finansal erişimi sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.