Yaz aylarının girilmesiyle milyonlarca öğrenci geleceğin meslekleri ve kazançları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Koronavirüs sürecinin dünyada geçtiğimiz yılda iş gücü piyasasında yarattığı tahribat sonrası, sadece öğrencilerin değil özellikle genç-orta yaşlı kesimin de gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkânlarını merak etmesi, "Yüksek ücretli işler neler", "Hangi mesleği seçmeliyim", "Hangi mesleklerin önü açık" gibi sorularını gündeme getirdi. İşte 10 yıl içinde büyük istihdam ve gelir potansiyeli olan geleceğin meslekleri..