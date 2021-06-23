Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya binlerce Rus turistin gelmesi havalimanını hareketlendirdi. Rusların günlük hava trafiğini yüzde 45 artırmasıyla ikinci terminal de faaliyete geçirildi. Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi rakam. Yurt dışından gelen yolcu sayılarıyla günlük 35 binleri gören rakamlar var. Ruslarla bu rakamlar günlük 50 binleri buluyor. Vaka sayıları azaldı, iyi yaz olacağını tahmin ediyoruz" dedi.