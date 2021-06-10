Son dakika haberi…Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Diyadin Mollakara Altın Tesisi Temel Atma Töreni konuştu. Gülal, Ağrı tesisinde 2022 sonunda ilk altın dökümü yapılacağını açıklayarak, "Bu tesisten 3-3.5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" derken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye'nin altın üretiminde 2021 yılı içerisinde 45 ton hedefi olduğunu ifade ederek, "5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak." diye konuştu.