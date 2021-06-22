Son dakika haberi! Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yıl sonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak. Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a kadar müracaat ederek artırım hükümlerinden yararlanabilecekler.