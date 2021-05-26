Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği “Nefes Kredisi”nin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak için KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek. “2021 Nefes Kredisi” 1 Haziran’da başlıyor. TOBB ve KGF işbirliğinde, 10 banka aracılığı ile verilecek Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.