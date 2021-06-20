İzmir depreminde en ağır bilançonun yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra mucize şekilde kurtulan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, Babalar Günü'nde içini SABAH'a döktü. Gezgin'in sözleri yürekleri dağladı. Acılı baba, "Ayda bazen, 'Annem nerede?' diye soruyor. Boğazım düğümleniyor. Sorusu cevapsız kalıyor. Cevap veremiyorum. Ayda, başlarda annesi gelecek sanıyordu. Artık öldüğünü biliyor. Gelmeyeceğinin farkında. Arama kurtarma çalışmaları sırasında sürekli matkap ve hilti sesi duyduğu için Ayda diğer çocuklara oranla gürültüye karşı çok duyarlı. Gürültülü ortamları hiç sevmiyor" dedi. Eşini depremde kaybettikten sonra yokluğunda değerini daha iyi anladığını söyleyen Gezgin, "Eş herşeymiş. Onu öğrendim. Bir yandan çalışıyorum. Bir yandan çocuklarla ilgileniyorum. Eşim hayattayken ikimiz bu görevleri paylaşıyorduk. Şu an omuzlarımdaki yük ve sorumluluk daha da ağırlaştı. Çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Şu an Babalar Günü'nün çok bir anlamı yok benim için. Eşimin acısı hala ilk günkü gibi taze" şeklinde konuştu. İşte haberin detayları…