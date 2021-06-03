Erkeğin altın takmasının haram olduğu pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Hadislerde erkeğin altın yüzük takması ile ilgili pek çok rivayete yer verilmiştir. Bununla birlikte Peygamberimizin “Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir” şeklindeki hadis, erkeğin altın takmasının hükmünü sorgulatmıştır. Erkeklerin saçlarını boyatmaları caiz mi sorusu da cevabı merak edilen bir husustur. Peki, erkeğin altın takması neden haram? Erkeğin altın yüzük takmasının hükmü… Erkeklerin saçlarını boyamaları caiz mi?