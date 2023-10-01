|Paylaş
|Daha Fazla
|
02
Başkan Erdoğan'dan deprem şurasında kentsel dönüşüm çağrısı / 16.09.23
16:03
16 Eylül 2023
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fay hattı olmayan yerlerde bile büyük yıkımların olduğunu hatırlatarak "81 ilimizi deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmalıyız" dedi. Öte yandan kentsel dönüşüm çağrısında da bulunan Erdoğan, "Küçük hesaplar, netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. Fahiş kira ve konut artışına da tepki gösteren Erdoğan, "Küçük hesaplar için ellerindeki imkanı kötü kullananlara gereken idari ve hukuki yaptırımları uyguluyoruz" şeklinde konuştu. Sel felaketiyle boğuşan Libya'ya yardım için talimat verdiğini de belirten Erdoğan, "Libya'ya 3 uçak ve 3 gemi görevlendirdik. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz dün akşam itibarıyla Libya'ya intikale başladı. 122 aracı Libya'ya ulaştıracaklar. 3 sahra hastanesi de bulunuyor" dedi.
|
03
İstanbul depremleri 250 yılda bir olmuyor / 03.09.23
12:44
03 Eylül 2023
“Eli kulağında” denilen İstanbul depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. İstanbul’u etkileyen büyük depremlerin 250 yıllık arayla olduğu söyleniyor. Fakat İstanbul’u yıkan son dört büyük deprem farklı zaman aralıklarında oldu. 1894’teki deprem İstanbul’un altıda birini yıkmıştı. Ancak uzmanlar tarafından İstanbul depremi olarak kabul edilmiyor.
|
04
Bakan Özhaseki açıkladı: 9 şiddetine kadar dayanıklı! Deprem konutlarında TOKİ güvencesi... / 20.08.23
00:41
20 Ağustos 2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine teslim töreninde konuştu. TOKİ konutların modern ve güvenli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Bakan Özhaseki; “Bu konutlarda 8.5-9’a kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun, kendinizi dışarı atmayın lütfen” dedi.
|
05
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe / 07.07.23
19:00
07 Temmuz 2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere; Konutları için 500 bin TL, işyerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Yine afetzede vatandaşlarımız konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, ve işyeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Fay kırıklarının olduğu yerde yapılaşma olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Dere yataklarına bundan sonra yapı yapılamayacak cezalar meclise gelecek. Sıfır toleransla devam edeceğiz.
Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.