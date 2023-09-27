|Paylaş
|Daha Fazla
|
01
Bakan Koca’dan “Eris varyantı” açıklaması “Yeni bir aşı programımız yok” / 27.09.23
01:52
27 Eylül 2023
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmediğini belirterek “Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel kovid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz” dedi.
|
02
Prof. Dr. Özlü’den Eris varyantı açıklaması: Yasaklar ve maske yok / 17.09.23
03:32
17 Eylül 2023
|
03
Tat ve koku kaybı ‘Eris’le geri döndü / 17.09.23
04:06
17 Eylül 2023
|
04
Bakan Koca’dan rahatlatan açıklama: “Müsterih olun” Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi! / 06.09.23
02:38
06 Eylül 2023
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinde Kovid vakalarının arttığı iddialarını yalanladı. Şu ana kadar Türkiye’de Eris vakasının bulunmadığının altını çizen Bakan Koca, “Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiç bir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil” dedi.
Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.