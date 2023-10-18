|Paylaş
|Daha Fazla
|
01
Bakan Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması geldi: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız / 18.10.23
01:25
18 Ekim 2023
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgalci İsrail'in Gazze'de hastane hedef almasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
|
02
A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına boğuldu: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık... / 18.10.23
03:45
18 Ekim 2023
İsrail, Filistin'e yönelik açık biçimde savaş suçu işlerken, Batı ise tüm katliamları görmezden geliyor. İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla, kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtildi. İsrail'in El-Ehli Hastanesine yaptığı hava saldırısına ilişkin detayları aktaran A Haber sunucusu Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Helvacı: "Dünyada gün aymadı hala karanlık, bu fotoğrafların önünde durmakta dahi utanıyorum. Biri buna artık dur desin"
|
03
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti! / 18.10.23
01:11
18 Ekim 2023
|
06
BM Genel Sekreteri Guterres: Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum / 18.10.23
00:36
18 Ekim 2023
|
07
ABD Başkanı Biden İsrail’in kanlı elini sıkmak için koştu! Gazze katliamının sabahında yüzler gülüyor! / 18.10.23
01:18
18 Ekim 2023
İsrail Gazze Filistin son dakika: İsrail tüm dünyanın gözleri önünde, hiçbir geri adım olmaksızın tarihinin en kanlı Müslüman soykırımına girişti. Gazze topraklarını ele geçirmek için kanlı bir operasyon başlatan İsrail 12 gündür bölgeye ölüm yağdırıyor. Dün akşam saatlerinde Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalayarak çaresizce hastaneye sığınmış olan yaralı kadın ve çocukları vahşice hedef alan kana susamış İsrail, yüzlerce masumu öldürdü. Katliamın ardından İsrail’e destek için ülkeye varan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından gülücüklerle karşılandı. İkili ortak açıklamada bulundu. Biden, "Sizin yanınızda olduğumu bizzat göstermek istedim." ifadelerini kullandı. Biden Gazze hastane saldırısında İsrail'in suçlu olduğunu reddetti.
|
10
Soykırımcı İsrail'in hastane saldırısına İngiliz kılıfı! BBC'nin skandal haberi ortaya çıktı: Hastane ve okulların altında Hamas tünelleri var / 18.10.23
01:18
18 Ekim 2023
Katliam devleti işgalci İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Alçak saldırı tüm dünyada lanetlenirken İngiliz basını BBC'nin skandal haberi ortaya çıktı. Küresel medya çetesinin başını çeken BBC, dün yaptığı haberde "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" diyerek adeta katliama kılıf hazırladı.
|
11
İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: "Doyamadın kana, doyamadın vahşete..." / 18.10.23
01:14
18 Ekim 2023
İsrail barbarlığı sınır tanımıyor. Abluka altına aldığı Gazze'deki el-Ehli Baptist ve Hastanesi'ne acımadan saldırdılar. Kadın, yaşlı ve çocukları dünyanın gözü önünde katlettiler. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası ünlüler camiasından tepkiler peş peşe geldi. Şarkıcı Alişan, " Yetmedi mi öldürdüğün masumlar, doyamadın kana. Doyamadın vahşete, doyamadın cinayete" ifadeleriyle tepki gösterirken Fettahcan ise "Hastane bombalatacak kadar aşağılık bir devletsin İsrail" dedi. İşte ünlüler camiasından gelen o tepkiler...
|
12
Filistinli çocuklar ölümü böyle bekliyor! İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek veren ülkeler utanır mı? / 18.10.23
01:13
18 Ekim 2023
Son dakika haberleri... Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Filistin'deki soykırımına şahit oluyor. Kadın-çocuk farketmeksizin binlerce sivilin üzerine bomba yağdıran işgalci İsrail, dün insanlık dışı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab hastanesini vuran İsrail, tedavi gören 500 kişinin daha katili oldu. Öte yandan bölgeden gelen yaralanmış çocuk görüntüleri de dünyanın içini parçalıyor. Her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, ölmeleri halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye isimlerini avuçlarına yazıyor. Gazze’deki bu dramı BM’de dile getiren Filistinli diplomat, “İnsanlık katlediliyor” diye isyan etti.
|
13
Türkiye Gazze'de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin'in yanındayız! / 18.10.23
01:50
18 Ekim 2023
Son dakika haberi! Katliam devleti İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef almasının ardından Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,"Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız." dedi.
Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.