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04
MSB duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren 1299 terörist etkisiz hale getirildi... / 14.09.23
01:44
14 Eylül 2023
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05
TSK'yı karalamaya çalışıp teröristlere arka çıkan HDPKK'lı Sezai Temelli'ye soruşturma açıldı / 07.10.23
01:11
07 Ekim 2023
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06
İstiklal saldırısının faili terörist öldürüldü / 04.10.23
02:09
04 Ekim 2023
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki istihbarat yapılanmasından sorumlu 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
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