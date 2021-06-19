Son dakika haberleri: EURO 2020’de hayal kırıklığı yaratan A milliler Pazar günü grubun son maçında İsviçre’ye karşı mücadele verecek. İtalya ve Galler yenilgisi sonrası teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular eleştirilerin hedefi oldu. Transfer konusunda da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik için bomba transfer iddiaları gündeme geldi. Barcelona ve Atletico Madrid iki oyuncu için harekete geçmek istiyor. Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu’na teklif yaptı mı? İşte bomba transfer iddialarının detayları…