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Roza

Roza

8 Bölüm | 26:21

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01

Kış depresyonu neden olur? / 26.11.21

Roza 02:11
02

Sporculara özel tatlı tarifleri / 29.11.21

Roza 01:20
03

Çok yemiyorum ama hep şiş hissediyorum diyenlere özel yazı! / 25.11.21

Roza 04:28
04

3 günde 3 kilo! Havuç diyeti sayesinde tüm fazla yağları yakacaksınız / 30.11.21

Roza 01:39
05

Cilt bakım rutininizi gözden geçirin! İşte sivilce ve siyah noktayı bitiren doğal bakım / 30.11.21

Roza 03:38
06

Cilt kanserleri hakkında bilinmesi gerekenler / 29.11.21

Roza 06:22
07

Kalıcı oje gibi! Ojelerinizi 2 kat uzun süre kullanmanın sırrı / 29.11.21

Roza 01:55
08

Bağışıklığımızı renklerle güçlendirmek mümkün mü? / 01.12.21

Roza 04:48

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