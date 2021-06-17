FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası davasının gerekçeli kararı yazıldı.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bin 4 sayfalık gerekçeli kararında, hükümetin başlattığı açılım süreciyle birlikte Ortadoğu politikasının zarar göreceğini anlayan "himayedar" devletlerin, düğmeye basarak Oslo görüşmeleriyle süreci akamate uğrattığı vurgulandı. Karara göre 7 Şubat, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeki en güvenilir ve en kritik birimi ele geçirme ve ona dokunma yoluyla mesaj verme gayretiydi. Erdoğan'a 'Sırada sen varsın' mesajı verilmeye çalışıldı. Erdoğan'ın, Hakan Fidan ve MİT görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi ile ilk darbe girişimi sonuçsuz kaldı. 7 Şubat ile amacına ulaşamayan örgüt, sonrasında 17-25 Aralık kumpasları ve son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde uluslararası "himayedarları" ile hükümeti devirmeyi denedi.