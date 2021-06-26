UFO'larla ilgili haberler son günlerde gündeme damga vurdu. Bir yandan ortaya çıkan görüntüler, diğer yandan yapılan açıklamalar derken tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili tartışmalar iyice alevlendi. Bu gelişmeler yaşanırken ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (UAP), UFO'larla ilgili raporunu paylaştı. Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.