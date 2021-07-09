Hafta başında yayımlanan yönetmeliklerle borç yapılandırmasında, borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin değerlendirme yapılma şartı getirip, bankaların alacaklarından ötürü edindikleri varlıkları 3 yıl içinde elden çıkarmasına hükmeden BDDK, dün de önemli değişiklikler yaptı. BDDK, bankaların aktif kalitesinin yükseltilmesi, kredi sisteminin etkin çalışması ve vatandaş ile iş dünyasının normale geçiş döneminde finansmana erişimini sağlamak üzere önemli düzenlemeleri bir bir hayata geçiriyor. Söz konusu değişikliğe göre, Sorunlu alacaklar için çözümleme birimi kurulacak. 3 yıllık yol haritası çizilecek. İşte detaylar…