Son dakika haberi… EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri bu akşam oynanan İsviçre-İspanya ve Belçika-İtalya maçlarıyla başladı. Günün ilk maçında İsviçre’yi penaltılarda 3-1 mağlup eden İspanya, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Erken final niteliği taşıyan Belçika-İtalya maçı ise futbolseverlerin beklentilerini oldukça karşıladı. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın sonunda 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya’nın rakibi oldu. Maçta Belçika’nın tek golünü atan Lukaku ise tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları…