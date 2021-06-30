Çanakkale'de bir çocuk annesi 51 yaşındaki Nurten Balcı, 11 yıl önce evlenerek yerleştiği eşi Mehmet Balcı'nın (42)nin köyünde yıllar boyunca sistematik işkenceye maruz bırakıldığını belirterek çarpıcı iddialarda bulundu. Gebelik döneminde kocasının karnındaki bebeğini daire karşılığında eniştesine satmaya çalıştığını ifade eden Balcı "Eniştesinin çocuğu olmuyordu. Ben bebeklerimi sattırmayınca, eşim de eniştesini evimize çağırdı. Adam kocamın isteğiyle benden çocuk yapacağını söyleyerek bana saldırdı" diye konuştu.