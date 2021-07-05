CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ihalelerin usulüne uygun yapılmaması ve şeffaf olmaması tepki çekti. Sayıştay’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘şeffaf ihale’ye örnek olarak gösterdiği lahit kapağı ihalesini bile ‘pazarlık usulüne aykırı’ bulması ve 29 milyon liralık ihaleyi, belediye iştirakine veriyormuş gibi yapıp özel bir şirkete pasladığının ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, “İhaleler şeffaf şekilde yapılmıyor. Yapılan ihalelerde Kamu İhale Kurumu’nun 21/b maddesinin suistimal edildiği raporlarla da sabit. Örnek ihale olarak gösterilen ihalelerin bile usulünce yapılmadığı kamuoyunda sıkça dile getiriliyor. Mansur Bey ya bilmeden konuşuyor, ya ekibince yanlış bilgilendiriliyor, ya da bunları bile bile yalan söylüyor" dedi.