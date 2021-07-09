Son dakika haberi: Çiftlik Bank soruşturmasında gelinen son noktada Çiftlik Bank'ın kurucusu tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutuklama talebiyle gönderildiği İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun detayları ortaya çıktı. Aydın, Türkiye'de ikamet adresi olmadığını ve şu anda işinin de olmadığını söyledi. Aydın, yurtdışındaki faaliyetlerin de durmasıyla birlikte kendisinin yaklaşık 50 bin euro ve 3 bitcoin ile Brezilya'da yaşamaya devam ettiğini söyledi. Aydın ayrıca, "Brezilya'da da çeşitli işlerde çalışmıştım. Orada kendi aramızda evlendiğimiz arkadaşımla yaşıyorduk. Ülkedeki eşimle ise 4 yıl önce ayrıldık" ifadelerini kullandı.