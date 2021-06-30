SON DAKİKA HABERİ: Elmalı davası olayı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki kardeşe cinsel istismar uygulandığı ortaya çıkarken, mahkemenin şüpheli anne ve baba ile ilgili verdiği karar da tepkilerin hedefi oldu. Elmalı davası olayında çocuklar yaşadıkları cinsel istismarı çizdikleri resimle anlatırken, ortaya çıkan ifadeleri de kan dondurdu. Çocuklar birden fazla kez cinsel istismara uğradıklarını bildirdi. Elmalı davası olayı şüphelisi anne Merve A. ile ilgili sabah.com.tr şoke eden detaylara ulaştı. İşte Elmalı davası olayı ile ilgili son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları…