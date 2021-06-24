Esenyurt Belediyesi'nde yapılan bir kaldırım ihalesinde yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 50 milyon liralık ihale için 15 firma teklif verirken, 6 firma 'dosya eksikliği' gerekçesiyle saf dışı bırakıldı. Kalan firmalar arasında en düşük teklif veren değil, en yüksek fiyatı sunan ASM Altyapı isimli şirket tercih edildi. Tartışmalı ihaleye şerh koyan üyelerden mimar Metin Küçük ise, "Bu karara katılmıyorum" diyerek isyan etti. Usulsüz ihale ile ilgili CİMER'e şikayet başvurusu yapıldı. CİMER'in de söz konusu başvuruyu İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği ifade edildi.