7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili açıklanan gerekçeli kararda, FETÖ’nün MİT’e ilk sızdığı 1994’ten, güncel MİT mahrem yapılanmasına ilişkin önemli ayrıntılar yer aldı. Kararda örgütün, FETÖ ile mücadelenin zayıflaması, yerli- yabancı kurum ve kuruluşlardan siyasi veya maddi destek bulması durumunda, MİT içerisinde tekrar sızma girişimlerine hız kazandırmayı amaçladığı uyarısında bulunuldu. FETÖ elebaşının sohbetlerinde teşkilata verdiği önemi göstermek için, “Elimizdeki bir asker on okul, bir MİT mensubu 10 asker kıymetindedir” dediği ortaya çıktı.