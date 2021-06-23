Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra da Fatih Terim de tekrar kaldığı yerden göreve başladı. Bugün imza atması beklenen Fatih Terim'in transferde istediği isimler de netleşmeye başladı. 8+6 yabancı kuralı nedeniyle Donk’un sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, tıpkı onun gibi defans ve orta sahada oynayabilen Kaan Ayhan için Sassuolo’nun kapısını çalacak. Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı takımda görmek istiyor. Peki Kaan Ayhan ne kadar ücret istedi?