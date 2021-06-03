İsrail’de son genel seçimler sonrası çoğunluğu sağlayamayan Likud Partisi lideri ve başbakanlık koltuğunun 12 yıllık sahibi Binyamin Netanyahu, görevini devretmeye hazırlanıyor. Netanyahu’nun rakipleri olan Yesh Atid (Gelecek Var) ile Yamina’nın liderliğindeki muhalefet partilerinin koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya varmasının ardından İsrail’in yeni başbakanı olarak görev yapacak isim de belli oldu: Naftali Bennett. Ülkedeki lider değişimi merakla beklenirken Bennet, Filistin halkına ve Araplara yönelik ırkçı tutumu ve saldırgan tavırlarıyla önümüzdeki yıllar içinde çok konuşulacağa benziyor.