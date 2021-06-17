Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde yaşAyan şehit annesi 55 yaşındaki Taat Ay'ın hikâyesi yürek burkuyor. Şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle 5 yıl önce iki gözünü kAybeden yaşlı kadının oğlu Ahmet Ay, annesinin gözlerinin tedavisi için okulu bırakıp, çalışmAya başlamıştı. Ancak Ahmet Ay, terör örgütü PKK'nın saldırısında 2019 yılında dAyıları ve kuzenleriyle birlikte şehit düştü. SABAH'a konuşan acılı anne Taat Ay, " Benim tedavim için çalışıyordu. Bu nedenle okulu bile bıraktı. Oğlum, kardeşlerim ve yeğenlerim öldü, 'artık görmesem de olur' dediğim anlar oluyor. Ama gözlerimin açılmasını bir dakika da olsa mezarını görmeyi istiyorum. Bana bu acıyı yaşatanların en ağır cezAyı almasını diliyorum" dedi.